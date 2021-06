Plötzlich Abwehrchef: Warum Alaba beim ÖFB-Sieg groß aufspielte

Wo Alaba auf dem Platz hingehört, ist aber nicht nur österreichische Nabelschau. Sie beschäftigt europaweit, besonders in Deutschland und neuerdings in Spanien. ARD-Experte Thomas Broich, der für Köln, Gladbach und Nürnberg in der deutschen Bundesliga spielte, sah am Sonntag die Position David Alabas lange Zeit kritisch. „Alaba ist in dieser Rolle verschenkt“, monierte er. Der Taktik-Experte hätte den Kapitän lieber weiter vorne gesehen.