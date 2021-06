Tränen nach Österreichs Sieg zum EM-Start: "Bedeutet mir alles"

Kapitän David Alaba freute sich sichtlich: "Anfangs hatten wir noch nicht die Lösungen im Angriffsdrittel. In der Pause haben wir besprochen, dass wir mutig sein wollen. Am Ende war es sehr verdient." Seine neue Rolle als Abwehrchef hätte er "vor ein paar Tagen mit dem Trainerteam besprochen". Der künftige Real-Madrid-Legionär wurde zum "Man of the Match" gewählt, legt aber die Latte gleich wieder hoch: "Es kann noch besser werden. Der Fokus muss sofort auf die nächsten Spiele gelegt werden."