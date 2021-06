Historisch: Österreich siegt zum EM-Auftakt gegen Nordmazedonien

Bislang war Teamchef Franco Foda nicht dafür bekannt, in wichtigen Spielen mit Überraschungen aufzuwarten. Zum Anpfiff der EURO änderte er sein Verhalten gleich in doppelter Hinsicht. Einerseits entschied er sich bei der Auswahl der Stoßstürmer für Sasa Kalajdzic statt Marko Arnautovic. Andererseits änderte er die taktische Formation in ein nominelles 3-5-2, das er in dieser Form noch nie im Ernstfall erprobt, zuletzt aber im Training getestet hatte.