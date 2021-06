Gurgeltest in Rot-Weiß-Rot: Wie die ÖFB-Fans bei der EURO feiern

Corona spielt jedenfalls in Bukarest überhaupt keine Rolle, es scheint vielmehr, als wäre das Virus niemals in die Stadt gekommen. Man rühmt sich, von allen EM-Austragungsstädten die geringste Inzidenz aufweisen zu können. In den engen Gassen der Altstadt drängten sich die Fanmassen Schulter an Schulter, Maskenträger suchte man dabei vergeblich. In den Lokalen wurde auch nicht nach einem negativen Testergebnis gefragt, sondern viel eher nach der Wahl der Biersorte.