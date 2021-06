ÖFB-Noten nach EM-Auftakt: Drei Vorzugsschüler beim ersten Sieg

Nach dem ersten Sieg im siebenten EM-Spiel, dem dritten im dritten Duell mit Nordmazedonien, könnten die Österreicher am Donnerstag (21.00 Uhr) in Amsterdam gegen die Niederlande bereits den Achtelfinal-Einzug fixieren. Die K.o.-Phase haben die Österreicher bei einer EM noch nie erreicht. Das abschließende Gruppenspiel gegen die Ukraine folgt am Montag darauf (21. Juni, 18.00 Uhr) erneut in Bukarest.

Der KURIER verteilte wie gewohnt Noten von 1 bis 5 an die ÖFB-Akteure auf dem Feld. Dabei stachen drei Spieler besonders hervor.

Daniel Bachmann: Note 4

Der Schlussmann musste in seinem erst dritten Länderspiel insgesamt wenig eingreifen, ließ vor dem 1:1 bei einem Zusammenstoß mit Trajkovski aber den Ball aus.