Nach Jubel-Eklat bei EM: Die vielen Aufreger von ÖFB-Star Arnautovic

Als er mit seinem Porsche in Wien in eine Polizeikontrolle geriet, sagte er zu dem Beamten: „Ich verdiene so viel, ich kann dein Leben kaufen.“ Sportlich lief es bei Bremen auch nicht nach Wunsch. Verlassen musste er den Verein aber vor allem wegen seiner Eskapaden. So wurde er einmal suspendiert, weil er knapp vor einem wichtigen Spiel beim Rasen auf der Autobahn erwischt wurde – mitten in der Nacht. Es ging weiter nach England, wo Arnautovic zunächst bei Stoke City und später bei West Ham anheuerte.