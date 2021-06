Von Hasil bis Arnautovic: Österreichische Kultkicker in Holland

Mit Felix Gasselich, der 1985 mit Ajax Amsterdam Meister wurde, endete für längere Zeit die Ära der österreichischen Fußballer in den Niederlanden.

In den 2000er-Jahren waren dann wieder vermehrt heimische Kicker in der Eredivisie am Ball. Viele wechselten bereits in jungen Jahren in die Niederlande und kamen in den Genuss der hervorragenden Nachwuchsausbildung. Volkan Kahraman feierte mit 17 sein Debüt in der Kampfmannschaft von Feyenoord und spielte dann bei Sparta Rotterdam. Thomas Prager wurde mit 20 Jahren Stammspieler beim SC Heerenveen.

Michael Schimpelsberger kam zu drei Einsätzen im Trikot von Twente Enschede. Bei diesem Klub gelang einem gewissen Marko Arnautovic der Durchbruch. In der Saison 2008/'09 erzielte der Teamspieler zwölf Tore. Später waren u.a. auch noch Marcel Ritzmaier (PSV) oder zuletzt auch Maximilian Wöber (Ajax) in der Eredivisie engagiert.