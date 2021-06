Nach Schimpftirade bei EM: Steht Arnautovic-Sperre bereits fest?

"Es kann von einer Einstellung über eine Verwarnung bis zu einer Sperre alles passieren", hatte der Kärntner Thomas Partl, Vorsitzender der UEFA-Disziplinarkammer, am Dienstag noch gemeint. Die Causa Marko Arnautovic ist seit Montag das große Thema rund um das österreichische Nationalteam, der erste EM-Erfolg gegen Nordmazedonien rückte in den Hintergrund.

Am Mittwoch sollte die Entscheidung der UEFA folgen. Am frühen Nachmittag lässt ein offizielles Urteil allerdings weiter auf sich warten. Dafür sorgt nun ein Eintrag der UEFA auf Social Media für Spekulationen. Denn in der offiziellen Kaderliste der Österreicher wird Arnautovic als "Suspended", also gesperrt geführt. Ob das bereits die Strafe vorwegnimmt, oder doch nur ist, weil dies bei Spielern, die Gegenstand eines Verfahrens sind, das übliche Prozedere ist, bleibt abzuwarten.