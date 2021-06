Von Sabitzer bis Arnautovic: Die großen EM-Gewinner im ÖFB-Team

Sein Vertrag in China endet am 31. Dezember 2022. Wenn Österreichs Topstürmer – wie er selbst sagt – dem Nationalteam noch einige Jahre Freuden bereiten will, wäre eine sofortige Rückkehr nach Europa wünschenswert. Mit 32 Jahren und 90 Länderspielen ist der 100er in Reichweite, sofern er im physischen Bereich wieder zulegt und auch regelmäßig auf hohem Niveau spielt.

Über seine Klasse kann nach wie vor kein Zweifel bestehen nach der Partie gegen die Italiener. Zum Zungeschnalzen, wie er Weltklasseverteidiger Bonucci ins Leere fahren ließ. Auch den Kopfball über Donnarumma beim knappen Abseitstor muss ihm erst einmal einer nachmachen. In Verbindung gebracht wird er immer wieder mit Bologna. Bruder und Berater Danijel bremst offiziell noch: "Von einem Abschluss kann aktuell noch keine Rede sein.“ Am Montag gab es in Italien erneut Medienberichte, wonach der Transfer bereits fix sei.