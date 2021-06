Eines der besten Spiele unserer Geschichte

Für mich war nicht absehbar, dass sich Österreich mit Italien in einem Achtelfinale mindestens auf Augenhöhe befinden könnte. Wenn man den Level und das Umfeld EURO in die Bewertung miteinrechnet, dann haben wir eines der besten Spiele der österreichischen Nationalmannschaft unserer Geschichte gesehen. Italien wurde herausgefordert und kräftig ins Schwitzen gebracht.

Die acht Millionen Teamchefs, die stets das Gefühl hatten, dass dieses Team mehr draufhat, werden sich nach den zwei Spielen zuletzt bestätigt fühlen. In den vergangenen Monaten ließ die Mannschaft dieses Potenzial oft vermissen, bei der EURO haben wir dann ihr wahres Gesicht gesehen. Mit Mut und Courage, weil Aktivität der Mannschaft eben am Besten zu Gesicht steht. Ungewöhnlich war für mich, dass Spieler wie Hinteregger, Sabitzer oder Grillitsch während des Turniers nicht nur zwischen den Zeilen Kritik an der taktischen Ausrichtung übten – und auch erhört wurden.

Weißer Rauch ist auch bei David Alaba aufgestiegen – Habemus Position – sei es als Abwehrchef im Zentrum oder als Linksverteidiger.