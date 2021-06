ÖFB-Noten nach dem EM-Aus: Viele Sieger bei der bitteren Niederlage

Xaver Schlager: Note 2

War gegen das starke Zentrum der Italiener stets unter Druck, wenn er angespielt wurde. Schaffte es trotzdem einige Male, sich mit dem Ball aufzudrehen und Angriffe einzuleiten. Traf dann aber nicht immer die richtige Entscheidung.

Florian Grillitsch: Note 2

Traute sich am Ball so viel zu wie zuletzt, allerdings war der Gegner besser auf ihn vorbereitet. Sein Dribbling am eigenen Strafraum hätte schwer in die Hose gehen können, Schwamm drüber, weil er sich steigerte und wieder so wichtig war, wie zuletzt. Durch seine Positionierung und Sicherheit konnten sich Schlager und Sabitzer offensiver positionieren.