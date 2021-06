Spätes EM-K.o. nach heroischem Kampf: Österreich unterliegt Italien

Die Italiener klopften durch Leonardo Spinazzola (11.) und Lorenzo Insigne (14.) erstmals am Tor der Österreicher an. Die erste Großchance, einen Schuss von Nicolo Barella aus dem Rückraum, entschärfte ÖFB-Keeper Daniel Bachmann mit einer Fußabwehr (17.). Auf der Gegenseite schoss Arnautovic, der vorne vor der Pause oft allein auf weiter Flur war, nach einem langen Zuspiel klar über das Tor (18.).

Der Favorit hatte das Spiel vorerst klar in der Hand, die Österreicher fanden im Mittelfeld kaum Zugriff und verzeichneten auch einige Ballverluste. Ciro Immobile schlug aus einer nicht funktionierenden Abseitsfalle kein Kapital (25.). Sieben Minuten später setzte Italiens Mittelstürmer den Ball aus mehr als 20 Metern an knapp unterhalb des Lattenkreuzes an die linke Außenstange.