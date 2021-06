Tag der Tage für das ÖFB-Team + Diese Spiele erwarten Sie heute sonst noch

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat sein Unverständnis darüber geäußert, dass das Abschlusstraining für das EM-Achtelfinale gegen Italien kurzfristig nicht im Wembley-Stadion in London möglich war. Die UEFA hatte den ÖFB erst am Donnerstag darüber informiert, dass der Rasen am Spielort zu schonen sei. "Klar, da muss man schon auch ein bisschen den Kopf schütteln", sagte Foda, der die Einheit nun bereits Freitagmittag vor dem Abflug nach England in Seefeld abhielt.

Foda stieß vor allem die Kurzfristigkeit sauer auf. "Die Thematik, dass der Rasen eventuell in Mitleidenschaft gezogen wird, war ja klar, weil einfach zu viele Spiele dort stattfinden. Da hätte man sich vorher Gedanken machen müssen", meinte der Teamchef. "Der Platz war vor zwei, drei Tage in genau dem gleichen Zustand." Wäre man früher informiert worden, hätte man auch das Donnerstag-Training nicht erst am Abend angesetzt, betonte Foda. "Das sind so Kleinigkeiten. Wir mussten die ganze Planung ändern."