Pisa-Legionär Gucher vor EM-Achtelfinale: "Italien will den Titel"

„Gut zu wissen, dass zumindest eines meiner zwei Länder im Viertelfinale dabei ist. Das ist positiv.“

In Robert Guchers Brust schlagen zwei Herzen. Da ist auf der einen Seite der „Fußball-Italiener“, wie sich der 30-jährige Steirer selbst gerne bezeichnet. Andererseits hat er sämtliche österreichischen Nachwuchs-Nationalteams durchlaufen und erhielt unter Marcel Koller auch schon eine Einladung zum A-Team.

Man kann also nachvollziehen, dass in den vergangenen Tagen bei Robert Gucher einiges los war. Immerhin ist er der österreichische Kicker, der bisher am längsten im Land des EM-Achtelfinalgegners am Ball war und die Squadra Azzurra besser kennt als die meisten.