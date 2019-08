Italien-Legionär Gucher: "Will vor allem Emotionen erleben"

Nach einem Jahrzehnt in Italien hat der Steirer für sich die Antwort längst gefunden: "Ich will vor allem Emotionen erleben. Diese Gefühle sind unbeschreiblich und extrem viel wert. Ich weiß, was es heißt, in einem Fußballland wie Italien in die höhere Liga aufzusteigen."

"Es läuft alles in die richtige Richtung"

Als AC Pisa das Entscheidungsspiel um den Aufstieg bestritt, wurde das Team von 6000 Tifosi ins knapp 500 Kilometer entfernte Triest begleitet. Am Ende war es Kapitän Robert Gucher vorbehalten, mit seinem Tor in der Verlängerung die Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse zu fixieren. Beim nächtlichen Empfang daheim war dann halb Pisa auf den Beinen.