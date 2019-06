Robert Gucher steigt mit Pisa in die Serie B auf

Robert Gucher war es am Ende vorenthalten, den Aufstieg perfekt zu machen und eine fußballverrückte Stadt in Ekstase zu versetzen. Mit seinem Tor zum 3:1 in der Verlängerung im Entscheidungsspiel gegen Triestina fixierte der österreichische Mittelfeldspieler die Rückkehr des AC Pisa in die Serie B, die zweithöchste Spielklasse in Italien. Bei diesem Klub spielten seinerzeit auch heute bekannte Trainer wie Diego Simeone ( Atletico Madrid) oder Massimo Allegri ( Juventus).