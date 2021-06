Auslandsösterreicher in London: „Das ist es uns wert“

Obwohl die Touristen fehlen, übersehen kann man das Fußballspektakel in London nicht. Landesfahnen hängen an Girlanden in jedem zweiten Pub, auf Tafeln vor den Lokalen wird auf gemeinsames Schauen aufmerksam gemacht und viele Werbungen an den roten Doppeldeckerbussen haben Fußball-Slogans.

Im Pub Fox on the Green wehen riesige Flaggen über der Bar, das EURO-Symbol ist ans Fenster gemalt. Bernhard Schrempf und Jasmin Mayr sitzen bei einem Feierabendgetränk und planen den Samstag: Rote und weiße Gesichtsfarbe müssen sie besorgen, das Tippspiel aufsetzen und den Ort für das obligatorische Vor-dem-Spiel-Bier festsetzen (es wird, nichts würde besser passen, das österreichische Lokal Kipferl in Nordlondon).

Auch sie haben Karten für Wembley besorgen können. Billig war das nicht: 185 Euro pro Sitzplatz. „Aber das ist es uns wert, es ist ein historisches Spiel.“ Grundsätzlich wird den Gewinnerländern der Gruppenphase ein Kontingent von jeweils 1.750 Plätzen zur Verfügung gestellt, heißt es vom Österreichischen Fußball-Bund: „Nur konnten wir das wegen der aktuellen Situation nicht in Anspruch nehmen.“ Rund 80 Karten habe man im Umkreis der Spieler vergeben. Die übrigen Tickets wurden von der UEFA in Tranchen freigeschaltet.