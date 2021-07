Das EM-Märchen geht weiter: Dänemark zieht ins Halbfinale ein

Ein frühes Tor, dass schon wieder die halbe Miete war auf dem Weg ins Halbfinale für das Team der Herzen bei dieser Europameisterschaft, das den Titel nun für Christian Eriksen holen will, von dem es am Samstag die nächste positive Nachricht gab. Der Inter-Mailand-Star, der zum EM-Auftakt gegen Finnland deinen Herzstillstand erlitten hatte, tauchte lachend auf einem Foto mit einem elfjährigen Fan auf, das an einem dänischen Strand geschossen wurde.