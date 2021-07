Jetzt schon Europameister der Herzen: Warum wir Dänemark so lieben

Das Land

Klar, Dänemark gehört nicht zu den Top-Urlaubsdestinationen in Europa. Doch wer das Land im Allgemeinen oder die Hauptstadt Kopenhagen im Speziellen einmal besucht hat, der will wieder kommen. Die Dänen sind immer freundlich (außer man sitzt auf dem Rad und hält sich nicht an die Gepflogenheiten im Peloton). Kopenhagen lädt ein mit der wunderbaren Lage am Meer und angenehm langen Sommer-Abenden, mit einer unüberblickbaren Masse an Shopping-Möglichkeiten und kulinarischen Erlebnissen.

Dänemark zieht eben alle in seinen Bann – nicht nur die Fußballfans.