Die Ära von Joachim Löw ist „irgendwie“ zu Ende

Wenn Löw nun trotz seines WM-Titels beim Abschied hart angegangen wird, liegt das unter anderem daran, dass er an den hohen Maßstäben gemessen wird, die er selbst geschaffen hat. Massive Kritik an Löw hat es immer gegeben, besonders stark etwa in den zwei Jahren vor dem WM-Titelgewinn in Brasilien, als die Defensivschwäche moniert wurde. Löw ließ sich nicht beirren, machte bei der WM in Brasilien Innenverteidiger Höwedes zum Außenverteidiger und bewies auch sonst Flexibilität.

Von der damaligen Flexibilität ist allerdings wenig übrig geblieben. Löw hat bei dieser EM an seiner taktischen Formation festgehalten, egal, gegen welchen Gegner es ging. Angesichts des mäßigen deutschen Erfolgs zuvor verstärkte die Sturheit Löws den Eindruck, er wolle sich irgendwie zu einem guten Ergebnis in seinem letzten Turnier durchwursteln. Die Visionen sind ihm leider über die Jahre abhandengekommen.

Am Ende der Ära Löw scheint der deutsche Fußball da angekommen zu sein, von wo aus er einst startete. Damals, als sich der DFB 2004 in die Hände von Motivationsguru Jürgen Klinsmann begab, der auf den Sachverstand seines Assistenten Löw setzte, sollte endlich mit der Tradition des Durchwurstelns, des verzagten Ergebnisfußballs gebrochen werden. Löw etablierte ab 2006 ein neues offensives Selbstverständnis des deutschen Fußballs, der auch identitätsstiftend war und 2014 zum umjubelten WM-Titel führte.