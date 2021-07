EM-Rekordsieg gegen die Ukraine: England stürmt ins Halbfinale

England steht erstmals seit der Heim-EM 1996 wieder im Halbfinale einer Europameisterschaft. Die Three Lions besiegten am Samstag im Viertelfinale die Ukraine mit 4:0 (1:0). Kapitän Harry Kane (4., 50.), Harry Maguire (46.) und Jordan Henderson (63.) erzielten in Rom die Tore für die erstmals im Turnierverlauf auswärts angetretenen Engländer.