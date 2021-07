Raheem Sterling: Der umstrittene EM-Held von Viertelfinalist England

Denn wenn jemand weiß, was es heißt, sich behaupten zu müssen und gegen Widerstände anzukämpfen, dann ist das Raheem Sterling, der 1994 in Kingston auf die Welt kam. Bereits in jungen Jahren musste er Schicksalsschläge meistern: Sein Vater wurde ermordet, die Mutter floh nach England und ließ den kleinen Raheem und seine Schwester in Jamaika zurück. Erst mit fünf Jahren vereinigte sich die Familie wieder im Vereinigten Königreich, wo Sterling unweit des Wembley-Stadions aufwuchs.