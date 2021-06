EM-Fahrplan: ÖFB-Kracher gegen Italien und Wales gegen Dänemark

21 Uhr in London: Italien - Österreich

Österreichs Nationalteam träumt vom ganz großen Coup. Die österreichische Auswahl geht in London als klarer Außenseiter in ihr erstes EM-Achtelfinale. Italien ist 30 Partien ungeschlagen, hat die vergangenen elf allesamt zu Null gewonnen. Die Italiener seien der "haushohe Favorit", gestand ÖFB-Teamchef Franco Foda. Trotzdem will der Deutsche mit seinem Team überraschen und ins Viertelfinale einziehen.

Martin Hinteregger und Florian Grillitsch werden dem österreichischen Nationalteam im EM-Achtelfinale heute in London gegen Italien zur Verfügung stehen. Das Duo absolvierte am Freitag den medienöffentlichen Teil des Abschlusstrainings in Seefeld mit der Mannschaft. Beide Akteure hatten wegen mehr bzw. weniger leichter Adduktorenbeschwerden in dieser Woche bisher nur individuell trainiert.