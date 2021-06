Immer zur Stelle: Lob für die Teamchefs von Dänemark und Wales

Die Vorrunde verlief extrem emotional, nun will Dänemark auch die Rolle des Geheimfavoriten ausfüllen. Im Achtelfinale wird erstmals nicht in Kopenhagen gespielt, sondern ab 18 Uhr in Amsterdam gegen Wales. 2.000 dänische Fans bekommen Tickets, die Briten durften wegen der Delta-Virusvariante keinen Anhang mitnehmen.

Nicht nur deshalb gilt Dänemark nach dem starken 4:1 gegen Russland als Favorit gegen (abseits von Superstar Gareth Bale) biedere Waliser.

"Voller Emotionen"

Teamchef Kasper Hjulmand erhielt viel Lob dafür, die Mannschaft nach dem Eriksen-Schock wieder in die Spur gebracht zu haben. „Seine Qualitäten als Mensch und als Trainer gehen Hand in Hand“, sagte Thomas Delaney. „Er kümmert sich sehr. Er ist voller Emotionen, sehr ehrlich, ein sehr moderner Trainer.“

Hjulmand weiß mit Rückschlägen umzugehen: Bei seiner bisher einzigen Auslandsstation wurde er in Mainz schon nach acht Monaten als Nachfolger von Thomas Tuchel freigestellt.

Für Giggs eingesprungen

Auch Wales-Teamchef Rob Page gilt als Erfolgsgarant.