Nach emotionalem EM-Aufstieg: Dänemark im kollektiven Jubelrausch

„Ich hätte mir nie erträumen können, ein Teil von etwas so Großem zu sein“, schüttelte Mikkel Damsgaard ungläubig den Kopf. Dänemark ist mit der 4:1-Gala gegen Russland doch noch der Sprung auf Platz zwei und damit ins Achtelfinale gelungen. Noch nie zuvor hat es eine Mannschaft bei einer EM nach zwei Niederlagen zum Auftakt doch noch in die K.o.-Phase geschafft. Jetzt haben dieses Kunststück ausgerechnet die Dänen vollbracht – an genau jenem Ort, an dem zehn Tage zuvor Christian Eriksen einen Herzstillstand erlitten hatte und wiederbelebt werden musste.