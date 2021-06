UEFA verbietet Regenbogenfarben für Stadion in München

Das EM-Stadion in München soll beim Gruppenfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn nach Informationen der "Bild"-Zeitung nicht in Regenbogenfarben leuchten. Darauf hätten sich die Europäische Fußball-Union und das EM-Organisationskomitee verständigt, hieß es in einem Bericht am Montagabend. Stattdessen solle die Arena wie vorgesehen in den Farben der UEFA und der teilnehmenden Nationen leuchten.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte sich in einem Schreiben an die UEFA und den Deutschen Fußball-Bund für eine Ausnahmegenehmigung stark gemacht, um "ein weithin sichtbares Signal für unser gemeinsames Werteverständnis" zu senden. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder befürwortete die Aktion. Doch der Deutsche Fußball-Bund (DFB), das Organisationskomitee und die UEFA konnten sich laut dem Bericht vom Montagabend letztlich nicht dazu durchringen.