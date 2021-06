Riesiges Regenbogenbild: Zeichnungen von 1.600 Kinder spenden Hoffnung

"Es war uns wichtig, dass der künstlerisch-kreative Prozess möglichst schon startet, bevor die Kinder die Pinsel zur Hand nehmen", sagte die Projektleiterin über die Inputs, die als Faltplakate mitgeschickt wurden. Herausgekommen ist eine breite Palette an Sujets, neben dem obligatorischen Regenbogen in verschiedensten Formen bevölkern auch zahlreiche Tiere, Burgen oder Fahrzeuge und sogar das Sonnensystem die Bilder. Das Feedback der Schulen sei jedenfalls sehr positiv gewesen, was bei der heutigen Präsentation auch drei junge Künstlerinnen und Künstler vor Ort bestätigen konnten. Leonie, Anton und Wendelin durften schlussendlich gemeinsam mit Rollig das letzte Bild auf die große Wand hängen.

Pride Month und Symbol der Hoffnung

"Was könnte jetzt besser passen, als der Regenbogen", freute sich die Generaldirektorin über das Motiv. Einerseits sei es als Symbol der Hoffnung auch in der Pandemie immer präsent geblieben. "Gleichzeitig ist dieser Juni wieder Pride Month", verwies Rollig auf unzählige Regenbögen, denen man deshalb derzeit in der Stadt begegnet. "Es sind Toleranz und Offenheit, die sich hier manifestieren."

Das Regenbogen-Projekt hat Rondinone erstmals 2017 in Moskau realisiert, weitere Stationen sind nach Wien noch in Belgien und den USA vorgesehen. Nach Ende der Laufzeit (13. Juni bis 1. November bei freiem Eintritt) gehen die Bilder übrigens in den Besitz des Künstlers über und ergänzen somit seine stetig wachsende Sammlung an Regenbogenbildern.

Die Installation ist bis 1. November bei freiem Eintritt im Schlossgarten des Belvedere zu sehen.