Wie Fußballer 70 Partien und mehr in einer Saison absolvieren können

Nach Georginio Wijnaldum von den Niederlanden (67 Einsätze) kommt in der Rekordliste mit Antoine Griezmann der erste Profi, der nicht in der Premier League Einsätze am laufenden Band sammelt. Der Franzose spielte 51 Partien für Barcelona und 16 für Frankreich.

Die meisten Spielminuten hat der Portugiese Ruben Diaz von Manchester City. Bei seinen 67 Einsätzen seit September kommt er auf 5.788 Minuten. Das sind fast 96:30 Stunden auf dem Spielfeld.