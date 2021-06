Gemma, Ragazzi!

Die Österreicher befinden sich in einer für Sportler nicht unangenehmen Ausgangslage: Sie können zwar ein Spiel gegen einen stärkeren Gegner verlieren, sie können aber am Samstagabend weitaus mehr gewinnen – wenn nicht sogar alles. Es bedarf einer außergewöhnlichen Leistung, um die internationale Sensation zu schaffen. Dass die Mannschaft von Teamchef Franco Foda dazu grundsätzlich imstande ist, hat sie in der Vergangenheit schon bewiesen.

Doch was zeichnet diese Italiener aus, und was unterscheidet sie vielleicht auch von früheren Mannschaften der Azzurri? Ob Abwehrchef Chiellini fit wird, oder wie zuletzt von Francesco Acerbi ersetzt werden muss, bleibt abzuwarten und wird vermutlich nicht den ganz großen Unterschied machen für die Österreicher. Zwar stehen Chiellinis 109 Länderspielen „nur“ 16 von Acerbi gegenüber, doch auch der 33-Jährige von Lazio ist auf internationalem Level erprobt und hat etwa auch vergangene Saison erst Erfahrungen in der Champions League gesammelt.

Zur italienischen Königsdisziplin, dem Verteidigen, kommt bei dieser EURO auch eine augenscheinliche Spielstärke durch das technisch starke Mittelfeld-Zentrum mit drei Mann in der 4-3-3-Formation. „Egal ob Barilla, Jorginho, Locatelli oder Verratti: Alle haben hohe technische Fähigkeiten und sind rela-

tiv pressingresistent“, sagt KURIER-Experte und Kolumnist Muhammet Akagündüz, im Jahr 2007 Italien-Legionär bei Hellas Verona. „Durch diese Qualität lassen sie sich nicht so unter Druck setzen wie etwa zuletzt die Spieler der Ukraine.“