Ein 66-jähriger Ex-Banker ist die Geheimwaffe von Italien bei der EM

Gianni Vio ist der Überzeugung, dass ein Fußballteam allein durch kreative, facettenreiche einstudierte Standards seine Torausbeute fast um ein Drittel steigern kann. „Es ist, als hätte man einen weiteren Stürmer.“

Diese These wird durch die nackten Zahlen bestätigt. Die Mannschaften, bei denen Vio in der Vergangenheit in Italien und in England engagiert war, erzielten auffällig viele Treffer nach ruhenden Bällen. Bei Erstligist Catania betrug die Quote in der Saison 2011/’12 57,4 Prozent.

Verständlich, dass der italienische Teamchef Roberto Mancini den Standard-Guru unbedingt in seinem Trainerstab haben wollte. Und wahrscheinlich ist es auch kein Zufall, dass nun gerade vor der entscheidenden Phase dieser EM plötzlich in der Öffentlichkeit über den mysteriösen Signore Vio gesprochen wird. Das ist wohl ein Stück weit auch Taktik und Kalkül vor dem brisanten Duell mit Spanien im Wembley-Stadion.