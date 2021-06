Aber nicht nur die Übertragung in Stadien ist ein Thema: Angesichts rasant steigender Corona-Zahlen in Russland wurde die Fan-Zone der Fußball-Europameisterschaft in der Hauptstadt Moskau geschlossen.

Seit Tagen wird in Deutschland darüber diskutiert, ob die EM wie geplant in London enden soll oder ob der Austragungsort gewechselt wird. In der englischen Hauptstadt finden am 26. und 29. Juni zwei Achtelfinalspiele statt, zudem sollen im Wembley-Stadion beide EM-Halbfinale (6. und 7. Juli) sowie das Finale (11. Juli) ausgetragen werden.

Der bekannte Virologe und deutsche SPD-Politiker Karl Lauterbach warnte angesichts der weltweit steigenden Delta-Infektionszahlen vor Spielübertragungen jenseits des Kanals.