Gelungene Operation: Spinazzola drückt Italien die Daumen

Leonardo Spinazzola hat sich im EM-Viertelfinale gegen Belgien die linke Achillessehne gerissen und werde demnach mehrere Monate ausfallen. Diese bittere Diagnose bestätigte der italienische Verband am Samstag, nachdem der 28-jährige Linksverteidiger zuvor in Rom genauer untersucht worden war.

Bei der Sieges-Party der italienischen Kicker wurde Spinazzola mit "Spina, Spina, Spina"-Sprechchören gefeiert. "Das ist Spina gewidmet", schrieb Mancini auf Instagram zu einem Video, das die Sprechchöre für den 28-Jährigen im Bus zeigt.

Auch andere Spieler richteten sich mit Fotos und Videos in den Sozialen Netzwerken an den verletzten Roma-Profi. "Machen wir weiter! Auch für Leonardo Spinazzola", schrieb Bryan Cristante. Verteidiger Francesco Acerbi schickte ein "Forza Leo" an seinen Mitspieler.