Nach Horrorverletzung: Trauriges Ende eines italienischen Helden

Der 56-Jährige ist bei aller Freude und Vorfreude auf das Halbfinal-Duell mit Spanien am Dienstag auch ein bisschen traurig, er hat Mitleid mit dem schnellsten EM-Verteidiger. „Es hat mich sehr getroffen, ihn in Tränen zu sehen. Er hat das nicht verdient. Er war einer unserer besten Spieler.“ Und auch Torschütze Lorenzo Insigne bedauert Spinazzolas Verletzung: „Das ist ein schwerer Verlust für uns. Das ist sehr schade und traurig. Er war so wichtig.“

Vor geraumer Zeit wäre es noch undenkbar gewesen, dass über Spinazzola so viel geschrieben und gesprochen werden würde. Denn als der Verteidiger im Jahr 2010 im Alter von 17 Jahren einst zu Juventus kam, dauerte es mit dem Durchbruch noch lange Zeit. Sieben Ausleihen folgten (Empoli, Lanciano, Siena, Atalanta, Vicenza, Perugia und nochmals Atalanta), ehe Bergamo den Mann im Jahr 2018 fest verpflichtete. Der letzte, große Schritt folgte 2019, als ihn die AS Roma für etwa 30 Millionen Euro erwarb. Dort blüht Spinazzola richtig auf, er war gerade in der jüngsten Serie-A-Rückrunde einer der besten Akteure, wenngleich es am Ende nur für einen Conference-League-Platz reichte.