Österreichs Gegner: Nur Immobile ragt aus Italiens Kollektiv

Er transformierte sich bei Pescara unter Trainer Zdenek Zeman zum modernen Stürmer, stets in Bewegung, beidfüßig und problemlos zentral oder auf den Flügeln einsetzbar. Neben Dribbelstärke auf engem Raum, Tempo, formidabler Schusstechnik und Robustheit im Zweikampf offeriert er erforderliche taktische Parameter: Aushilfe in der Defensiv-Phase, spielender Angreifer zum frühen Ballgewinn, aber auch hoher Torinstinkt mit der nötigen Portion Egoismus eines Stürmers.

In Pescara traf er im Jahr 2012 in einem Restaurant Jessica Malena. Sie erzählte vor Kurzem der Sun: „Drei Tage, nach dem wir uns erstmals trafen, schrieb er mir einen Brief. Darin stand die Nachricht: ,Du wirst die Mutter meiner Kinder.‘“ Mittlerweile haben die beiden drei Kinder. Seit 2014 sind sie verheiratet.

2014 beendete er die Saison mit dem FC Turin als bester Torschütze der Serie A. Prompt wurde er für 18,5 Millionen Euro von Dortmund verpflichtet, um nach nur drei Toren in 24 Spielen als einer der größten Transferflops in die Klubgeschichte einzugehen. Immobile wurde nicht warm mit dem Verein und sprach in einem italienischen Zeitungsinterview davon, dass die Deutschen kalt seien.

2016 wechselte er zu Lazio Rom, wo er endlich sein sportliches Glück fand. Seinen ersten Einsatz in der italienischen U-21-Auswahl hatte er im März 2009 beim 2:2 gegen Österreich. Erst fünf Jahre später durfte er mit 24 Jahren erstmals im A-Team spielen. Für dieses ist er heuer ein Erfolgsgarant. Jedes Mal, wenn er im Jahr 2021 in der Startelf stand, traf er auch – bis dato fünf Mal.