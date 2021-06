EURO 2020 live: So steht es im Achtelfinale Dänemark gegen Wales

Auf Dänemark wartet im Achtelfinale der EM eine Premiere. Die Mannschaft von Coach Kasper Hjulmand bekommt es am Samstag-Abend (18.00 Uhr) in Amsterdam mit Wales zu tun und tritt damit erstmals in diesem Turnier nicht im heimischen Parken Stadion an. Dennoch bleibt die Fan-Unterstützung für "Danish Dynamite" groß - etwa 4.000 Anhänger wollen ihr Team in die niederländische Hauptstadt begleiten, nur etwa die Hälfte davon wird in der Johan Cruijff ArenA Platz nehmen können.