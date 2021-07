Aufregung in Baku: Ordner nahmen Dänemark-Fans Regenbogen-Fahne ab

Der Regenbogen und die Toleranz

Die Szenen und Bilder machten jedenfalls auch auf Social Media die Runde. Die Brisanz ist nicht zu unterschätzen, hatte doch die UEFA erst im Vorfeld verlautbart (ähnlich wie in St. Petersburg am Freitag) auch in Baku auf Beleuchtungen der Werbebanden im Regenbogen-Stil zu verzichten. Der Grund? "Bedenken im Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen an den Spielorten Russland und Aserbaidschan", hieß es.