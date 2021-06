Bei Ungarn-Hymne: Flitzer mit Regenbogen-Flagge stürmte Platz

Die von der UEFA nicht genehmigte Regenbogen-Beleuchtung des Münchner Stadions hat am Tag des letzten deutschen EM-Gruppenspiels gegen Ungarn für heftige Debatten gesorgt. Von einem "Eigentor", Glaubwürdigkeitsverlust und einer vertanen Chance der Europäischen Fußball-Union ist die Rede. Zeitungen und TV-Sender zeigten die Regenbogenflagge, Institutionen und Unternehmen präsentieren sich in sozialen Netzwerken wie Twitter in bunter Optik. Am Münchner Rathaus wehten sechs Regenbogenflaggen von je zehn Metern Länge.