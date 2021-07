Nach Elferkrimi: Spanien schlägt Schweiz und steht im EM-Halbfinale

Denn nach der Pause war plötzlich mehr Feuer in der Partie. Was nicht an den Führenden lag. Zakaria konnte sein Missgeschick vom 0:1 beinahe wettmachen – sein Kopfball strich nur um Haaresbreite am langen Eck vorbei (56.), sein Kollege Zuber scheiterte an Keeper Unai Simón (65.). Nur kurz darauf wurden die Angriffsbemühungen der Schweizer jedoch belohnt: Nach einem Patzer von Laporte, der Pau Torres angeschossen hatte, schob Shaqiri den Ball zum Ausgleich ein (68.).