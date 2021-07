KURIER-Tipp: Diese vier Teams gewinnen das Viertelfinale

Italien – Belgien

Wer Österreich aus dem Turnier wirft, der muss Europameister werden. So hätten es Österreichs Fußballfans wohl gerne. Im brisantesten und ausgeglichensten Viertelfinale der EURO spricht aber ohnehin einiges für Italien. Die Squadra Azzurra spazierte förmlich mit schönem Offensivspiel und drei ungefährdeten Siegen durch die Vorrunde, musste dafür im Achtelfinale gegen Österreich zittern und in die Verlängerung. Doch auch in dieser Partie zeigten die Azzurri ihre große Klasse und die bärenstarke Bank, über die Teamchef Roberto Mancini verfügt. Er brachte mit Chiesa und Pessina jene Joker, die am Ende mit zwei Treffern stachen.

Belgien vermochte bisher noch nicht wie erwartet zu glänzen, dennoch könnte die „Goldene Generation“ reif für den großen Wurf sein. Viel wird von der Fitness der Topspieler De Bruyne, Witsel und Eden Hazard abhängen. Alle drei hatten in der jüngsten Vergangenheit mit Verletzungen oder deren Folgen zu kämpfen. Melden sich alle fit, ist Belgien alles zuzutrauen.

KURIER-Tipp: Italien