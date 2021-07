Diese Spiele erwarten Sie heute + Italienischer Heimvorteil in München

06/30/2021, 01:54 PM | Peter Karlik

Dänemark würde bis zum Südpol fliegen Dänemarks Fußball-Teamchef Kasper Hjulmand freut sich trotz seiner Kritik am Austragungsort Baku auf das EM-Viertelfinale am Samstag gegen Tschechien. „Rein sportlich gesehen gibt es Orte, an denen ich lieber spielen würde. Aber selbst wenn es am Südpol wäre, würden wir uns auf ein EM-Viertelfinale freuen“, sagte der Trainer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im dänischen EM-Quartier. Hjulmand hatte zu Beginn der Woche den Modus dieser Fußball-EM gerade in Zeiten einer Pandemie kritisiert. Die Mannschaften müssten zu viel Reisen. Ein Spiel in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku sei dazu noch mit einem Wechsel der Zeitzone verbunden, sagte der 49-Jährige. Das Viertelfinal-Spiel gegen die Tschechen beginnt nach mitteleuropäischer Zeit um 18.00, vor Ort aber erst um 20.00 Uhr.