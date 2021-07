EM-Zwischenbilanz: Zwei Österreicher sind absolute Europaklasse

Modefarbe Rot-Weiß-Rot

25 Spieler haben bislang das Maximum von 390 Minuten absolviert, vier davon trugen das ÖFB-Dress: Daniel Bachmann, Martin Hinteregger, David Alaba und Marcel Sabitzer. Letzterer führt auch noch eine andere, nicht unwichtige Wertung an. Denn: Keiner ist mehr gelaufen als die Nummer neun im rot-weiß-roten Dress. Sabitzer legte 48,7 Kilometer zurück, er verweist damit den Schweden Albin Ekdal (47,2) und den Spanier Pedri (46,9) auf die Plätze. Auch Stefan Lainer darf sich freuen, er hat gleich in zwei Wertungen die Nase vorn. Mit 14 hat er so viele Zweikämpfe bestritten wie kein anderer. Neun davon hat er gewonnen – ebenfalls ein Bestwert. Zum Vergleich: Der französische Weltmeister N’Golo Kanté hat acht seiner zehn Zweikämpfe verloren. Aufs Stockerl haben es aus rot-weiß-roter Sicht auch noch Alaba und Hinteregger geschafft. Ersterer hat die zweitmeisten Flanken geschlagen (28), hinter Andrew Robertson (SCO/32). Hinteregger liegt in Sachen Ballgewinne (32) auf Rang drei.

Fehlende Aggressivität darf man auch Konrad Laimer nicht vorwerfen. Jedoch hat es der Mittelfeldmotor auch einige Male übertrieben. Elfmal hat er seinen Gegenspieler mit unfairen Mitteln gestoppt, damit ist er der Spieler mit den meisten Fouls im Turnier. Allerdings war kein brutales Vergehen dabei, Karte hat Laimer keine kassiert. Auch in der Teamwertung liegt Österreich in Sachen begangener Fouls ganz vorne (55). Genieren brauchen sich die Kicker von Teamchef Franco Foda dafür aber genauso wenig wie für das knappe Aus nach Verlängerung gegen Italien im Achtelfinale. Das ÖFB-Team hat 207 Mal den Ball gewonnen – Platz eins vor den Niederländern (201). Dazu haben Alaba und Kollegen mit 35 auch die meisten Zweikämpfe für sich entschieden – knapp vor den Deutschen (34). Übrigens: Mit zwei Siegen und einem Remis (im Achtelfinale nach 90 Minuten) hat das ÖFB-Team auch mehr Punkte geholt als die Deutschen.