Spanien, Italien, England und Co.: Das sind die EM-Viertelfinalisten

Ukraine - England

Zu guter Letzt folgt am Samstagabend (21 Uhr) das Spiel zwischen der Ukraine und England. Die Engländer jubelten am Dienstag über den ersten Heim-Erfolg gegen Deutschland seit 1975. Sie durften sich bei Sterling und Kane bedanken, die für einen 2:0-Sieg sorgten. Erstmals bei diesem Turnier wird das Team von Teamchef Gareth Southgate nicht in London, sondern in Rom spielen müssen. Die Ukraine setzte sich indes in der Verlängerung gegen Schweden durch. Ein Last-Minute-Treffer in Minute 121. brachte den Sieg und das Duell mit England.