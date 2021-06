EM-Aus besiegelt das Ende der Ära Löw: "Bei allen ist Totenstille"

Kapitän und Torhüter Manuel Neuer zeigte sich ebenfalls enttäuscht: "Vom Gefühl her war es so, dass wir uns Räume nach vorne gegeben haben, bisschen Platz gelassen haben. Deshalb hat es so gewirkt, dass wir defensiver standen, wir haben versucht, spielerisch Lösungen zu finden. Mit den starken Innenverteidigern, die zweikampfstark sind, die robust sind, ist es aber nicht leicht."

"Dabei, Geschichte zu schreiben"

Und so jubelte England über einen 2:0-Erfolg. "England hat es seit 1966 nicht mehr geschafft, Deutschland in einem K.o.-Spiel zu besiegen. Diese Spieler sind dabei, Geschichte zu schreiben. Wir waren noch nie in einem EM-Finale. Sie haben immer noch die Chance, etwas Spezielles zu erreichen", sagte England-Teamchef Gareth Southgate.