Schon im Achtelfinale der EM 2021 wird die Chronik des Klassikers England gegen Deutschland um ein Kapitel reicher. Den Blick in die Geschichtsbücher fürchten vor dem prestigeträchtigen Duell in der Fußball-Kathedrale namens Wembley-Stadion am Dienstag (18 Uhr/live ORF 1) vor allem die Männer von der Insel. Seit 1975 haben die "Three Lions" nämlich kein Heimspiel mehr gegen das deutsche Nationalteam gewonnen.