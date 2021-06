EM-Schlager England gegen Deutschland: Friedenspfeife statt Kriegsgeheul

England habe eine feine junge Mannschaft, wahrscheinlich sei sie stärker als die Deutsche. „Aber ich kenne keinen hier, der vor dem Spiel sehr zuversichtlich ist.“ Klar, es gibt vor dem Spiel am Dienstag ein paar Sticheleien von Seiten des englischen Boulevards, wieder einmal von der Sun, die „Spielerfrauen“ der Teams gegenüberstellt oder von einem „Supercomputer“ errechnet haben will, dass England diesmal gewinnt.

„For better or Wurst“ ist das Motto. Das war schon mal heftiger im Vorfeld dieser Paarung. Im November 2017 appellierte Englands Teammanager Gareth Southgate an die eigenen Fans vor einem Spiel in Wembley, keine Gesänge mit Zweite-Weltkriegs-Anspielung zu intonieren. Beim 1:0-Sieg der Deutschen (im März 2017) in Dortmund hatten englische Fans das Stück „Ten German Bombers“ gejohlt. Der Text ist angelehnt an das Kinderlied „Ten green Bottles“, aber eben auch an das rassistische Derivat „Ten little Indians“.