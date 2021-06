Last-Minute-Jubel nach Krimi: Ukraine gewinnt letztes Achtelfinale

Dort war für die Schweden dann allerdings überraschend Endstation. Die Ukraine, die gerade noch so als Dritter der Österreich-Gruppe in die K.o.-Phase eingezogen war, bezwang die bisher so souveränen Schweden. In der letzten Minute der Verlängerung sorgte der eingewechselte Dobijk mit seinem Kopfballtreffer für die Entscheidung. Nun wartet im Viertelfinale England.