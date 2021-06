Kylian Mbappe nach überraschendem EM-Aus: "Ich habe versagt!"

In dem einsamen Moment erinnerte Kylian Mbappe an den großen Zinedine Zidane. Mit gesenktem Kopf, den Blick ins Nichts, verließ der 22-Jährige den Platz der Arena Naționala, in dem die Schweizer Fußballer feierten. Wie einst auf Zidane nach dessen Platzverweis im verlorenen WM-Finale 2006 lastete der französische Schmerz auf ihm allein. "Ich wollte dem Team helfen, aber ich habe versagt", schrieb Mbappe nach dem EM-Aus des Weltmeisters auf seinen Social-Media-Kanälen.