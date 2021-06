Warum Arnautovic bei der EM eine Uhr um über 300.000 Euro trug

Wer mehr über diese Uhren erfahren will, der spaziert am besten schnurstracks in einen Richard-Mille-Store. Weil es davon in Europa allerdings nur acht gibt und der nächste davon in der noblen Münchner Maximilianstraße zu finden ist, wird es ein Telefonat. „Es tut mir leid, aber die RM 055 Bubba Watson gibt es nicht mehr. Am besten Sie kommen in unserer Boutique vorbei und dann schauen wir, ob wir etwas Ähnliches für Sie finden“, sagt eine Dame. Wie nett. Beides geht sich allerdings nicht aus. Vorbeikommen so spontan nicht und einkaufen? Sehr lustig.

Auf den Hinweis, dass man nur ein paar Fragen hätte zu den schmucken Uhren erweist sich die Dame als nicht besonders auskunftsfreudig. Preise will sie nicht nennen, es gebe jedenfalls Modelle mit einer sehr exklusiven Stückzahl von nur 50 oder gar zehn Stück weltweit, wie etwa jenes Modell, das nach Musik-Star Pharrell Williams benannt ist.