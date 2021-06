Nach dem EM-Jubel: Jetzt ist Österreich in der WM-Quali gefordert

Der Start in die WM-Qualifikation war im März kräftig missglückt. Mit vier Punkten aus drei Spielen und einer 0:4-Heimpleite gegen Dänemark ist das ÖFB-Team bereits im Hintertreffen, liegt nur auf Platz vier. Die WM in Katar scheint derzeit in weiter Ferne. Die nächsten Partien folgen in der Republik Moldau (1. September), in Israel (4.) und daheim gegen Schottland (7.).