Brutal, aber keine Rote? Warum Lineker beim Ukraine-Sieg rot sah

Gary Lineker war ein großartiger Stürmer und ist auch als meinungsstarker Experte beliebt. Am Dienstag lag der 60-Jährige aber gleich zwei Mal daneben. Zuerst widerlegten seine Engländer mit dem 2:0 gegen Deutschland Linekers legendärsten Spruch („... und am Ende gewinnen die Deutschen“). Darüber freute sich Lineker noch: „Rest in peace“ schrieb er seinem eigenen Spruch hinterher.

Doch beim letzten Achtelfinale muss ihm seine generelle Skepsis gegenüber dem VAR die Sicht verstellt haben.

Während sich Millionen vor den TV-Geräten mit Schaudern abwandten, beharrte Lineker noch nach der Wiederholung des Fouls von Marcus Danielson an Artjom Bessedin darauf, dass der Schwede nicht ausgeschlossen werden hätte dürfen.